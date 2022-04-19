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Це не серіал - люди гибнуть. Подоляк закликав світ допомогти Україні

Фото: радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до громадян інших країн. Закликав їх звернутися до власних урядів з вимогою допомогти Україні та ввести ембарго на енергоносії Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"Битва за Донбас", 2 сезон. Війна в Україні стала для багатьох у світі черговим серіалом на Netflix. З головними та другорядними героями, сюжетними лініями та інтригою перед новою серією. "Володар перснів"? "Гра престолів"? Битва за Гогвортс? "Чорне дзеркало"? Тільки є одне "але", - пише Подоляк.

За словами Подоляка, громадяни інших країн можуть вплинути на рішення власних урядів, аби допомогти нашій країні.

"Ми не маємо акторів, люди гинуть по-справжньому, а шоуранери не гарантують хепі-енд - кожна серія пишеться кров’ю українських воїнів. Але, на відміну від серіалу, тут ви можете допомогти зупинити зло. Попросіть свій уряд про зброю для України і ембарго на російську нафту. Євросоюз знає рецепт перемоги", - додав радник голови Офісу президента.

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