Це не правда: у Кремлі відреагували на розслідування про "палац Путіна"

Розслідування опозиціонера Олексія Навального про розкішний палац президента Росії Володимира Путіна "не має нічого спільного з реальністю". У російського лідера немає такої нерухомості.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, в Кремлі не знайомилися з новим розслідуванням Навального.

"Ні, не знайомилися. По суті, це неправда", - відповів Пєсков на питання про те, чи володіє Путін палацом на узбережжі Чорного моря.

Зазначимо, сьогодні Фонд боротьби з корупцією опублікував розслыдування про палац в селищі під Геленджиком, який, як стверджується, належить Путіну. Розслідувачі відзначають, що його побудовано за рахунок "Роснефти" і "Транснефти", на території маєтку є льодовий палац, церква, величезна оранжерея, амфітеатр і міст, що веде до чайного будиночка. Вартість оцінюється у 100 млрд рублів - близько 1,355 млрд доларів.

Нагадаємо, перші фотографії "палацу Путіна" біля Геленджика були опубліковані ще в 2015 році.

У 2017 році фонд Навального опублікував розслідування "Він вам не Дімон" про майно тодішнього прем'єра Дмитра Медведєва. Після цього в Росії відбулися масові протести.