Це – підтримка! Забирайте 1000 бонусних гривень для ваших новорічних покупок у Цитрусі

Одна з причин любити Новий рік – величезна кількість приємних плюшок, знижок та пропозицій від рітейлерів. Цей грудень не став винятком і тішить своїми подарунками.

Так, у Цитрусі не обмежуються одним Тигрячим двіжем та пропонують використати 1000 бонусних гривень, щоб передноворічний шопінг був яскравим та радісним! Поспішайте забрати бонуси до 10 січня на офіційному сайті компанії та витратити їх на необхідні категорії потрібних товарів:

Побутова техніка

Дрібна побутова техніка

Телевізори

Гаджети Розумного будинку

Автотовари

Фітнес-трекери

Смарт-годинники

Інші приємні новорічні пропозиції

Крім того, у Цитрусі зараз проходить справжній Тигрячий двіж із щоденними плюшками та можливістю отримати новорічний кошик зі своїми найбажанішими ґаджетами до Нового року на суму 50 тисяч гривень, не витративши при цьому жодної копійки!

Зробіть лише кілька простих дій і один з трьох віртуальних кошиків із ґаджетами може стати абсолютно реальним вже 31 грудня:

Збирайте на сайті Цитрусу свій віртуальний кошик із бажаними ґаджетами на суму 50 тисяч гривень

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Також Цитрус зібрав список корисних ґаджетів, які стануть чудовим подарунком до Новорічних свят. Для ваших вигідних покупок рітейлер дарує приємні Новорічні знижки на всі категорії товарів.

А з Цитрус Обміном ви отримаєте до 90% вигоди при покупці нового ґаджета, обмінявши свої старі пристрої!

Варто додати, що Цитрус разом із Благодійним фондом "Таблеточки" створили віртуальний "Магазин дарунків на здоров'я", де можна зробити по-справжньому важливий подарунок онкохворим дітям і наблизити їх до одужання.

В свою чергу, 15 січня Цитрус подарує промокод на 300 гривень для майбутніх покупок за кожен благодійний внесок для того, щоб мотивувати свідомих та небайдужих людей на допомогу онкохворим дітям!