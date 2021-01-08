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"Це добре": Байден задоволений, що Трамп не прийде на інавгурацію

Автор: Инна Собора

Обраний президент США Джо Байден і президент Дональд Трамп домовилися про те, що останній не повинен бути присутнім на інавгурації 20 січня. Байден задоволений тим, що Трамп не з'явиться на заході.

Про це пише CNN.

Також на інавгурації не буде присутня перша леді Меланія Трамп. Ймовірно, 19 січня Трампи покинуть Вашингтон.

"По дорозі сюди мені сказали, що він дав зрозуміти, що не збирається з'являтися на інавгурації. Це одна з небагатьох речей, про які він і я коли-небудь домовилися. Це добре, що він не з'явиться", - сказав Байден.

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Крім того, Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" і заявив, що останній не гідний обіймати посаду президента.

"Він перевершив навіть мої найгірші уявлення про нього", - додав обраний президент.

Раніше стало відомо, що Трамп відмовився йти на церемонію інавгурації.

РБК-Україна писало, що очікується, що віце-президент США Майк Пенс візьме участь в інавгурації обраного президента Джо Байдена.

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