"Це не буде 20 гривень": у КМДА розповіли про підвищення цін на проїзд 

"Зараз ми отримали документи від перевізників, ними має зайнятися економісти, щоб зрозуміти, на скільки та коли підвищувати тарифи на перевезення у громадському транспорті. Я не уникаю сум, але вони мають бути вирахувані", - розповів Поворозник.

За його словами, собівартість одного квитка для пасажира у метро, електричному та автомобільному транспорті зараз складає понад 20 гривень, у міській електричці більше ніж 71 гривня.

"Зараз маємо скласти все докупи: і спроможності бюджету, і можливості місцям платити за перевіз, після громадського обговорення маємо перейти до визначення тарифу", - зазначив Поворозник.

Він підкреслив, що електроенергія, яку враховують при розрахунку вартості проїзду для метро, на початку року коштувала 1,9 гривні, а зараз - 3 гривні 60 копійок.

"Тому треба усі ці складові врахувати та вийти з пропозицією по підвищенню цін. Однозначно, це не буде 20 гривень, але шукатимемо компроміси - між можливістю компенсувати цю різницю з бюджету та спроможністю пасажирів платити, щоб підприємства вивести з кризи", - резюмував перший заступник голови КМДА.

Він також додав, що у випадку підвищення цін у столиці всі наявні пільги на проїзд для киян продовжать діяти.