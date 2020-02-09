Етнічні зіткнення в Казахстані: кількість жертв зросла, тисячі біженців

Кількість жертв етнічних зіткнень в Казахстані досягла 10 осіб, кордон з Киргизією перетнули близько 4,5 тис. біженців. Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

За словами заступника міністра внутрішніх справ Олексія Калайчіді, вісім людей загинули під час заворушень у Кордайському районі Жамбилської області, ще двоє померли в реанімації. Він також зазначив, що в ході заворушень в селі Масанчі постраждали п'ятеро поліцейських, троє з них отримали вогнепальні поранення.

Крім того, на тлі зіткнень кордон з Киргизією перейшли близько 4500 осіб. Основна частина біженців - жінки, діти й літні люди.

Нагадаємо, офіційною причиною зіткнень є побутовий конфлікт. За словами міністра інформації та суспільного розвитку Казахстану Даурена Абаєва, люди загинули в результаті дій "провокаторів, які підбурювали перевести побутовий конфлікт в міжетнічну площину".

За свідченнями місцевих жителів, увечері 7 лютого кілька сотень немісцевих чоловіків приїхали до сіл етнічних дунган і атакували селян, підпалили будинки, магазини, розгромили автомобілі.