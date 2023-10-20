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Эстонско-финский кабель связи поврежден людьми, рядом заметили судно РФ: расследование

Фото: иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Прокуратуры двух стран провели совместное расследование. Выяснили, что к повреждению кабеля причастен человеческий фактор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национального вещателя ERR.

В расследовании обнаружили два судна, которые были на месте разрыва морского кабеля между Эстонией и Финляндией. По итогам расследования обнаружено, что повреждение кабеля связи является антропогенным, то есть вызвано деятельностью человека.

"В ходе расследования мы проанализировали движение судов, которое было в данном районе в данный момент. Нами установлено, что одно судно под флагом Российской Федерации и другое судно под флагом Гонконга в данный момент находились в этом районе", - сообщила государственный прокурор Трийну Олев.

Каким образом это было сделано и умышленно ли, выяснит дальнейшее расследование.

"На данный момент в случае с кабелем связи между Эстонией и Финляндией установлено, что это не природное повреждение. На основании собранных на данный момент доказательств есть основания полагать, что это повреждение вызвано действиями человека. Однако в ходе дальнейшего разбирательства нам предстоит выяснить, является ли это умышленным повреждением или это действие, вызванное какой-нибудь халатностью", - сказала Олев.

Прокуратура отрабатывает разные версии и проверяет все обстоятельства. Правительство уже готово приступить к ремонту кабеля как можно скорее и надеются, что это произойдет на следующей неделе.

Правительство отметило, что услуги связи в Эстонии всегда были максимально гарантированы. Если морские кабели будут повреждены, можно использовать альтернативные рабочие подводные или наземные кабели, идущие в Латвию. Для непрерывной работы службы связи имеются девять различных соединений: семь подводных и два наземных кабеля.

Ранее, мы сообщали, что Газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющие Финляндию и Эстонию в Балтийском море, были повреждены в ночь на 8 октября. Власти в обоих случаях склонны к влиянию человека.

 

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