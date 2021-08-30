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Естонський парламент не зміг обрати нового президента в першому турі

Автор: РБК-Україна

Парламент Естонії на позачерговому засіданні не зміг обрати нового президента в першому турі. Єдиному кандидату Алару Карісу не вистачило п'яти голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Згідно з естонським законодавством, якщо жоден з кандидатів не набере потрібну кількість голосів у першому турі голосування, наступного дня буде проведено наступний тур. При цьому має пройти нове висунення кандидатів та їх реєстрація. Але якщо в другому турі жоден з кандидатів не набере 68 голосів, в той же день пройде третій тур голосування.

Примітно, що в першому турі Каріс був єдиним кандидатом. Якщо він не отримає необхідні 68 голосів, то парламенту доведеться скликати колегію вибірників.

Кандидатуру Каріса підтримала коаліція Центристської партії та Партії реформ.

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