Естонський парламент не зміг обрати нового президента в першому турі

Парламент Естонії на позачерговому засіданні не зміг обрати нового президента в першому турі. Єдиному кандидату Алару Карісу не вистачило п'яти голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Згідно з естонським законодавством, якщо жоден з кандидатів не набере потрібну кількість голосів у першому турі голосування, наступного дня буде проведено наступний тур. При цьому має пройти нове висунення кандидатів та їх реєстрація. Але якщо в другому турі жоден з кандидатів не набере 68 голосів, в той же день пройде третій тур голосування.

Примітно, що в першому турі Каріс був єдиним кандидатом. Якщо він не отримає необхідні 68 голосів, то парламенту доведеться скликати колегію вибірників.

Кандидатуру Каріса підтримала коаліція Центристської партії та Партії реформ.