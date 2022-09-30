RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Эстонии предложили ввести "декларацию лояльности" для россиян: что это значит

Фото: глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В МИД Эстонии предложили ввести для российских граждан "декларацию лояльности" при получении ими гражданства страны и продлении вида на жительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Урмаса Рейнсалу во время пресс-конференции.

В декларации, в частности, предлагается спрашивать у россиян об отношении к войне в Украине.

"Я думаю, что в сложившейся ситуации вполне уместно поставить вопрос о том, чтобы люди действительно давали декларацию о лояльности. Это означает оценку того, как они понимают войну России на Украине, как люди понимают прошлое Эстонии", - заявил министр.

Стоит отметить, что сейчас для получения гражданства Эстонии необходимо сдать экзамен на знание эстонского языка и конституции.

Напомним, что Польша и страны Балтии ввели дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России с 19 сентября.

Также с сегодняшнего дня правительство Финлянди запретило въезд в страну российским туристам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстонияросіяни