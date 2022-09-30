В Эстонии предложили ввести "декларацию лояльности" для россиян: что это значит

В МИД Эстонии предложили ввести для российских граждан "декларацию лояльности" при получении ими гражданства страны и продлении вида на жительство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Урмаса Рейнсалу во время пресс-конференции.
В декларации, в частности, предлагается спрашивать у россиян об отношении к войне в Украине.
"Я думаю, что в сложившейся ситуации вполне уместно поставить вопрос о том, чтобы люди действительно давали декларацию о лояльности. Это означает оценку того, как они понимают войну России на Украине, как люди понимают прошлое Эстонии", - заявил министр.
Стоит отметить, что сейчас для получения гражданства Эстонии необходимо сдать экзамен на знание эстонского языка и конституции.
Напомним, что Польша и страны Балтии ввели дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России с 19 сентября.
Также с сегодняшнего дня правительство Финлянди запретило въезд в страну российским туристам.
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