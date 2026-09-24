Эстония сделала резкий разворот после снятия санкций с Усманова и Фридмана

По словам дипломата, Эстония не считала правильным и не поддерживала вывод двух российских бизнесменов из-под санкций ЕС, хотя и голосовала за это решение.

"В ситуации, когда Россия не проявляет малейшей готовности прекратить войну, нет никаких оснований для ослабления санкционного давления", - подчеркнул Цахкна.

Он обратил внимание на то, что Усманов и Фридман до сих пор поддерживают агрессию России против Украины, а также способствуют ее продолжению.

"Поэтому Эстония ввела против них национальные санкции", - заявил министр иностранных дел.

Кстати, накануне Цахкна рассказал, что Эстония, как и большинство других членов ЕС, была вынуждена снять санкции с Усманова и Фридмана после уговоров Франции.

Однако, как отметил дипломат, союзники Парижа пока не получили от него объяснений.

"Им (Франции - ред.) нужно объяснить, что они делают. Никаких глубоких объяснений не было", - посетовал глава МИД Эстонии.

Литва также может ввести санкции против Усманова и Фридмана

24 сентября стало известно, что Министерство иностранных дел предложило внести российских олигархов в национальный список нежелательных лиц.

Глава дипведомства Кястутис Будрис просит МВД Литвы внести Усманова и Фридмана в этот список.

Более того, им могут запретить въезд сроком на пять лет.

Будрис также официально подтвердил, что готовит правовые акты, которые заморозят средства и экономические ресурсы Усманова и Фридмана.