Эстония подверглась самой масштабной хакерской атаке в истории страны
На выходных сайты государственных учреждений Эстонии стали объектом самой масштабной волны атак типа DDoS в истории страны.
Об этом заявил пресс-секретарь Департамента государственной инфосистемы Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
Отмечается, что благодаря противодействию их влияние не было значительным. В Департаменте государственной инфосистемы добавили, что в субботу и воскресенье были организованы атаки против двадцати сайтов государственного сектора.
Основными целями стали Департамент полиции и пограничной охраны, Налогово-таможенный департамент и Министерство юстиции, страницы которых активно подвергались атакам в субботу днем.
Сообщается, что Эстония в последние годы внедрила технические контрмеры, охватывающие большинство важных сайтов и сервисов государственного сектора.
Хакерские атаки РФ
Недавно сообщалось, что российские хакеры в течение февраля неоднократно пытались совершить атаки на сервисы Microsoft.
Также в начале февраля стало известно, что украинское государственное предприятие пострадало от кибератаки. В результате ее было поражено более 2000 компьютеров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.