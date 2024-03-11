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Эстония подверглась самой масштабной хакерской атаке в истории страны

Эстония, Понедельник 11 марта 2024 20:41
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Эстония подверглась самой масштабной хакерской атаке в истории страны Архивное фото: Эстония подверглась самой масштабной хакерской атаке в истории страны (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

На выходных сайты государственных учреждений Эстонии стали объектом самой масштабной волны атак типа DDoS в истории страны.

Об этом заявил пресс-секретарь Департамента государственной инфосистемы Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Отмечается, что благодаря противодействию их влияние не было значительным. В Департаменте государственной инфосистемы добавили, что в субботу и воскресенье были организованы атаки против двадцати сайтов государственного сектора.

Основными целями стали Департамент полиции и пограничной охраны, Налогово-таможенный департамент и Министерство юстиции, страницы которых активно подвергались атакам в субботу днем.

Сообщается, что Эстония в последние годы внедрила технические контрмеры, охватывающие большинство важных сайтов и сервисов государственного сектора.

Хакерские атаки РФ

Недавно сообщалось, что российские хакеры в течение февраля неоднократно пытались совершить атаки на сервисы Microsoft.

Также в начале февраля стало известно, что украинское государственное предприятие пострадало от кибератаки. В результате ее было поражено более 2000 компьютеров.

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