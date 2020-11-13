ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Естонія заявила про бажання приєднатися до Кримської платформи

Автор: Дмитро Левицький

Естонія прагне взяти участь в ініційованій Україною платформі щодо деокупації Криму. Естонія є відданим прихильником міжнародного порядку.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Естонії у Twitter.

На цю заяву естонського зовнішньополітичного відомства вже відреагували в Україні.

"Вдячні нашим естонським партнерам за підтримку ініціативи Кримської платформи", - написало МЗС України на офіційній сторінці у Twitter.

Популярні новини

Зазначимо, у травні 2021 року планується проведення першого саміту в рамках Кримської платформи. Ця українська ініціатива має стати міжнародним майданчиком для обговорення проблемних питань Криму та шляхів його деокупації. До цієї платформи також хочуть запросити Росію.

Нагадаємо, створення Кримської платформи напередодні підтримала ще одна країна Балтії. Литва планує приєднатися до української платформи щодо Криму.

Також РБК-Україна писало, що у створенні Кримської платформи зацікавлена Словаччина.

Крім того, Україна очікує на активну позицію Німеччини у питанні деокупації Криму.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КримЭстония