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Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией

Четверг 01 августа 2024 14:23
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Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией Фото: премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль для граждан и грузов, пересекающих границу с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Правительство Эстонии ознакомилось с планом, разработанным Министерством финансов и Министерством внутренних дел, предусматривающим постепенный переход к полному таможенному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу с Россией.

Михал подчеркнул, что Эстония должна сделать все возможное для пресечения перевозки подсанкционных товаров и укрепления безопасности страны.

"К сожалению, попытки несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров на наших границах продолжаются, как и начатая Россией жестокая война против украинского государства и населения. Применением полного контроля товаров мы усложним уклонение от санкций и действия России по снабжению ее военной машины", - отметил премьер.

Он добавил, что об изменениях были проинформированы местные самоуправления, грузоперевозчики и автобусные компании. Для пеших пересекающих границу полный таможенный контроль будет означать досмотр каждого человека и его багажа.

Правительство также указало, что введение полного таможенного контроля, наряду с выборочным, увеличит время пересечения границы и, вероятно, приведет к сокращению числа людей, пересекающих границу.

Решение о введении полного таможенного контроля является результатом предыдущего обсуждения мер по усилению таможенного контроля на эстонско-российской границе, которое состоялось 4 июля.

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Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллинн намерен изменить законодательство, чтобы запретить гражданам России приобретать недвижимость в стратегически важных для страны локациях.

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