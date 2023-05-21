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Эстония и Латвия создадут совместное ПВО из систем Iris-T. Они показали себя в Украине

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Латвия, Воскресенье 21 мая 2023 20:34
Эстония и Латвия создадут совместное ПВО из систем Iris-T. Они показали себя в Украине Фото: немецкая система Iris-T (Diehl Defence)
Автор: Карина Левицкая

Эстония и Латвия для защиты выбрали систему Iris-T немецкого производства. С целью совместной закупки Iris-T SLM страны начнут переговоры с немецким предприятием Diehl Defence.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.ee

"Я очень рад, что вместе с Латвией мы достигли новой вехи в совместной закупке ПВО средней дальности. Это совместный проект исторического значения в оборонном сотрудничестве двух стран, поскольку мы никогда ранее не осуществляли совместных закупок такого масштаба", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече в Риге.

Эстония и Латвия создадут совместное ПВО из систем Iris-T. Они показали себя в Украине

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце подчеркнула, что выбранная ими система ПВО средней дальности повысит безопасность воздушного пространства Латвии и Эстонии и обеспечит наилучшую защиту людей, гражданской и военной инфраструктуры.

С целью найти лучшего поставщика Центр оборонных инвестиций наладил контакты с шестью международными предприятиями.

По словам Певкура, если переговоры с Diehl Defence пройдут успешно, победитель тендера будет официально объявлен летом.

Как Iris-T зарекомендовала себя в Украине

Украина стала первой страной, которая получила на вооружение немецкую систему ПВО Iris-T. Это новейшая разработка немецкой компании Diehl Defence.

Эстония и Латвия создадут совместное ПВО из систем Iris-T. Они показали себя в Украине

Украинские воздушные силы неоднократно заявляли о высокой эффективности этой системы в отражении российских ракетных атак. Как заявляли украинские военные, все ракеты Iris-T попадают в цель.

Мы также сообщали, что в течение следующих полутора лет количество систем ПВО Iris-T увеличится в три раза. Их общее количество будет превышать 10 единиц.

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