Естонія дозволила в'їзд українцям: названо умову для поїздки

Естонія відкрила свої кордони для громадян України. Потрапити в країну зможуть повністю вакциновані від коронавірусу українці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.
"Для подорожей українців відкрилася Естонія-в'їзд дозволений за умови повної вакцинації", - написав глава МЗС.
Він також додав, що відомство "крок за кроком відновлює повноцінну дію безвізу з ЄС".
Нагадаємо, раніше Кулеба повідомив про рішення влади Австрії і Нідерландів дозволити вільний в'їзд громадянам України. Серед обов'язкових умов - повна вакцинація від коронавірусу.