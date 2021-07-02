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Естонія дозволила в'їзд українцям: названо умову для поїздки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Естонія відкрила свої кордони для громадян України. Потрапити в країну зможуть повністю вакциновані від коронавірусу українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Для подорожей українців відкрилася Естонія-в'їзд дозволений за умови повної вакцинації", - написав глава МЗС.

Він також додав, що відомство "крок за кроком відновлює повноцінну дію безвізу з ЄС".

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомив про рішення влади Австрії і Нідерландів дозволити вільний в'їзд громадянам України. Серед обов'язкових умов - повна вакцинація від коронавірусу.

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