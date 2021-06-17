Естонія пожертвує Україні 200 тисяч доз вакцин від COVID
Уряд Естонії пожертвує Україні 200 тисяч доз вакцин від коронавірусу. раніше Естонія заявила про плани надати 900 тисяч вакцин країнам Східного партнерства і COVAX.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії у Twitter.
"У двосторонньому порядку ми передамо 100 тисяч доз вакцини нашому другу Україні. Крім того, Естонія знайшла можливість пожертвувати ще 100 тисяч доз залишилися вакцин", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лімець заявила, що Естонія пожертвує 800 тисяч доз вакцини від коронавірусу Astrazeneca.
"Серед них найбільш важливі Партнери, які дивляться в євроатлантичне майбутнє - Грузія, Україна, Молдова - але ми думаємо і про три інші країни - Вірменію, Азербайджан і Білорусь", - заявила Лійметс.