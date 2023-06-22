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Эстония предоставляет Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

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Таллин, Четверг 22 июня 2023 14:10
Эстония предоставляет Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло Фото: Эстония передаст Украине новый пакет помощи (flickr by Shane MacClure)
Автор: Наталья Юрченко

Эстония выделяет Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя медицинские средства и оборудование для борьбы с дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Эстонии в Twitter.

Эстония сообщает, что в сотрудничестве с Ирландией передаст украинской армии военный госпиталь. Также в пакет помощи вошли:

  • медицинское оборудование;
  • оборудование для разминирования;
  • оборудование для борьбы с дронами.

Минобороны Эстонии подчеркивает, что будет и дальше поддерживать Украину в борьбу с российской агрессией.

Помощь Эстонии

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Кроме того, недавно правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

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