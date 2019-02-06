Естонія хоче ввести мито на російську електроенергію

Компанія Eesti Energia закликає країни Балтії також встановити мита на імпорт російської електрики

Эстония может установить пошлины на российское электричество из-за вытеснения с рынка части продукции Eesti Energia. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ERR.

Компания Eesti Energia призывает страны Балтии также установить пошлины на импорт российского электричества.

Сообщается, что российское и белорусское электричество поступает на рынок Nord Pool в основном через Финляндию и Литву. В прошлом году Россия и Беларусь экспортировали в регион биржи Nord Pool через Литву и Финляндию свыше 13,3 тераватт-часов, что в полтора раза превышает общее потребление электричества в Эстонии в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, объем российского электричества на рынке Северных и Балтийских стран вырос почти на 50%.

"В связи с выборами в Латвии переговоры о применении подобного решения остановились в прошлом году. Мы надеемся продолжить их в текущем году", - сказал руководитель отдела энергетики минэкономики Тимо Татар.

Напомним, в ноябре прошлого года, газотранспортные компании Польши Gaz-System и Дании Energinet, договорились совместно работать над проектом балтийской трубы, которая соединит Польшу с газовыми месторождениями в Норвегии. Как отмечается, Польша заменит российский газ норвежским.