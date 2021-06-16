В Естонії завтра почнеться вакцинація дітей від COVID

У четвер, 17 червня, в Естонії почнеться вакцинація від коронавірусу дітей. Щеплення можуть отримати діти віком від 12 до 15 років.
Про це повідомляє естонське видання ERR.
На вакцинацію дитини зможуть записати батьки або опікуни.
"Було б добре, якби батько міг піти на вакцинацію разом з дитиною", - сказав відповідальний за вакцинацію в Естонії Марек Зеєр., зазначивши, що окремий центр вакцинації для неповнолітніх створюватися не буде.
Заступник керівника Департаменту охорони здоров'я Естонії Марі-Анне Хярма додала, що вакцинації для всіх 12-15-річних не є національним пріоритетом, оскільки поширення "індійського" або дельта-штаму підвищує ризик захворювання невакцинованих батьків.
За словами Зеєра, на наступному тижні темпи вакцинації будуть знижені, оскільки 23 і 24 червня центр вакцинації не працюватиме, щоб дати медичним працівникам відпустку.
Нагадаємо, 15 червня у Франції схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей у віці від 12 до 15 років.
Крім того, з 6 червня Ізраїль розширив кампанію вакцинації від коронавірусу. Тепер на щеплення від COVID - 19 запрошують підлітків у віці від 12 до 16 років.
Додамо, що у Британії схвалили вакцину Pfizer для підлітків. Її пропонуватимуть молодим людям 12 до 15 років.