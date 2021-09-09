В Естонії завершують будівництво першої ділянки паркану на кордоні з Росією

Естонія близька до завершення будівництва першої ділянки паркану на кордоні з Росією. Зокрема, вже побудовано 23 км 2,5-метрового паркану зі сталі та колючого дроту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Видання зазначає, що Естонія будує новий сталевий паркан на своєму південно-східному кордоні з Росією, слідуючи крокам, які вже зробили інші країни Балтії і Польща для зміцнення своїх кордонів.

Згідно зі звітом, опублікованим фінською радіомовною компанією, до 2025 року буде побудовано ще 35 кілометрів.

Естонсько-російський кордон простягнувся приблизно на 330 кілометрів, з яких близько 130 кілометрів припадає на сушу.

За словами заступника генерального директора з управління кордоном Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Егерта Белітшева, після завершення будівництва у 2027 році на всьому кордоні буде встановлено відеоспостереження в режимі реального часу.

Естонський проект - ще один приклад того, як країни зміцнюють свої кордони після міграційної кризи 2015 року. Тільки Фінляндія, Словаччина та Румунія не модернізували свої східні кордони після кризи.

На думку правозахисників, будівництво парканів може порушувати загальну декларацію прав людини і Конвенцію про біженців 1951 року і Протокол до неї 1967 року.