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В Естонії звільнили співробітників швидкої допомоги за відмову вакцинуватися від коронавірусу

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Таллінн, Четвер 22 липня 2021 15:38
В Естонії звільнили співробітників швидкої допомоги за відмову вакцинуватися від коронавірусу Фото: співробітників таллінської швидкої допомоги звільнили за відмову вакцинуватися (twitter.com/digigeenius)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Керівництво швидкої допомоги Таллінна звільнило 15 співробітників, які відмовилися вакцинуватися від COVID-19. З ними розірвали трудові контракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Вони (співробітники - ред.) отримали документи про звільнення. Їх трудові договори припинені", - цитує видання головлікаря талліннської швидкої допомоги Рауля Адласа.

За його словами, всі співробітники швидкої допомоги Таллінна - від санітарок до лікарів - повинні надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. "15 осіб відмовилися зробити щеплення", - додав він.

Головлікар зазначив, що співробітники швидкої допомоги зобов'язані захищати своїх пацієнтів від можливого зараження коронавірусної інфекції і повинні бути вакциновані.

Нагадаємо, в середині липня влада Естонії оголосила про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу.

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