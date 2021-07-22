В Эстонии уволили сотрудников скорой помощи за отказ вакцинироваться от коронавируса

Руководство скорой помощи Таллина уволило 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19. С ними разорвали трудовые контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Они (сотрудники - ред.) получили документы об увольнении. Их трудовые договоры прекращены", - цитирует издание главврача таллинской скорой помощи Рауля Адласа.

По его словам, все сотрудники скорой помощи Таллина - от санитарок до врачей - должны предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. "15 человек отказались сделать прививку", - добавил он.

Главврач отметил, что сотрудники скорой помощи обязаны защищать своих пациентов от возможного заражения коронавирусной инфекции и должны быть вакцинированы.