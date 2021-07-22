ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Эстонии уволили сотрудников скорой помощи за отказ вакцинироваться от коронавируса

Новина українською →
Таллин, Четверг 22 июля 2021 15:38
В Эстонии уволили сотрудников скорой помощи за отказ вакцинироваться от коронавируса Фото: сотрудников таллинской скорой помощи уволили за отказ вакцинироваться (twitter.com/digigeenius)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Руководство скорой помощи Таллина уволило 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19. С ними разорвали трудовые контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Они (сотрудники - ред.) получили документы об увольнении. Их трудовые договоры прекращены", - цитирует издание главврача таллинской скорой помощи Рауля Адласа.

По его словам, все сотрудники скорой помощи Таллина - от санитарок до врачей - должны предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. "15 человек отказались сделать прививку", - добавил он.

Главврач отметил, что сотрудники скорой помощи обязаны защищать своих пациентов от возможного заражения коронавирусной инфекции и должны быть вакцинированы.

Напомним, в середине июля власти Эстонии объявили о начале третьей волны пандемии коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония медики Коронавирус Вакцинация
NEWS
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
DAILY
Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше