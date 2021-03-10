RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Естонії можуть ввести вищий рівень надзвичайної ситуації

Автор: Андрій Козловський

Кризовий штаб Департаменту здоров'я Естонії веде підготовку до оголошення в медичній системі третього, найвищого рівня надзвичайної ситуації. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.

Про це повідомив глава департаменту Юллар Ланно, передає ERR.

"Переведення медичної системи на цей рівень роботи став би першим подібним випадком в Естонії. Це може знадобитися, якщо число госпіталізованих з коронавірусом досягне 1 500 осіб", - сказав Юллар Ланно.

Він також додав, що якщо сьогодні в лікарні надходить 80-100 хворих у день, то за десять днів у лікарнях виявиться тисяча хворих.

"Сьогодні у нас є близько тисячі місць, так що дуже багато часу на роздуми не залишається. Якщо число хворих досягне приблизно 1 500, то, ймовірно, це рішення доведеться прийняти", - сказав глава департаменту.

Зараз в країні складаються інструкції, на підставі яких медики почнуть вирішувати, хто отримає медичну допомогу, а кому в ній можна відмовити. Якщо ще в понеділок в автомобілі "швидкої" було три людини, то з вівторка дозволено їздити вдвох.

Відзначимо, напередодні в країні було виявлено 1 308 випадків коронавірусу. А з початку пандемії зафіксовано 78 983 хворих COVID-19.

Нагадаємо, уряд Естонії з 1 березня посилило карантин через поширення коронавірусу. Нові обмеження будуть діяти по 28 березня.

Також раніше повідомлялося, що в Естонії закінчилися запаси вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Эстония
Читайте також
Заборона на заходи в приміщеннях, спа та сауни: у Естонії посилили карантин
Ситуація критична: в Естонії закінчилася вакцина на тлі зростання випадків COVID
Прогноз погоди