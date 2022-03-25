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"Є залежні країни". Румунія проти енергетичних санкції ЄС щодо Росії

Фото: президент Румунії Клаус Йоханніс (flickr com eppofficial)
Автор: Артем Горовенко

Президент Румунії Клаус Йоханніс виключає можливість введення енергетичних санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, ембарго на імпорт газу і нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Capital.

За його словами, Євросоюз завжди дотримується принципу, що санкції проти Росії в першу чергу мають завдавати шкоди їй, а не країнам ЄС.

"Звичайно, були всілякі обговорення, про плюси і мінуси. Справа в тому, що конкретної пропозиції по пакету енергетичних санкцій не надходило. Але ми прекрасно знаємо, що в Європейському союзі є країни, які відносно мало залежать від російського газу або нафти, але є країни, які майже повністю залежать від них, і тоді зрозуміло, що на даний момент запроваджувати санкції в цій сфері нереально", - підкреслив Йоханніс.

Нагадаємо, раніше німецький міністр економіки Роберт Хабек заявив, що Німеччина не готова вводити ембарго на російську нафту, газ і вугілля.

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