"Є залежні країни". Румунія проти енергетичних санкції ЄС щодо Росії

За його словами, Євросоюз завжди дотримується принципу, що санкції проти Росії в першу чергу мають завдавати шкоди їй, а не країнам ЄС.

"Звичайно, були всілякі обговорення, про плюси і мінуси. Справа в тому, що конкретної пропозиції по пакету енергетичних санкцій не надходило. Але ми прекрасно знаємо, що в Європейському союзі є країни, які відносно мало залежать від російського газу або нафти, але є країни, які майже повністю залежать від них, і тоді зрозуміло, що на даний момент запроваджувати санкції в цій сфері нереально", - підкреслив Йоханніс.