ЄСПЛ запросив у Грузії інформацію про стан здоров'я Саакашвілі

Суд вимагає забезпечити його безпеку у в'язниці та надати йому необхідну медичну допомогу, повідомили у ЄСПЛ.

"Європейський суд з прав людини вирішив вжити тимчасові заходи у справі "Саакашвілі проти Грузії" (заява № 54641/21) щодо стану здоров’я заявника. Суд запросив у влади інформацію щодо нинішнього стану здоров'я" - йдеться у повідомленні.

10 листопада 2021 року Саакашвілі подав до ЄСПЛ скаргу, в якій заявив, що у в'язниці немає можливості ефективно його лікувати та що грузинська влада відмовляється його переводити до лікарні поза в'язницею.

На думку Саакашвілі, таку позицію Тбілісі слід вважати, зокрема, порушенням права на життя. В ЄСПЛ вирішили надати справі статус пріоритетної.