ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЄПСЛ розгляне скаргу фігурантки справи Шеремета

Україна, Середа 26 серпня 2020 16:04
ЄПСЛ розгляне скаргу фігурантки справи Шеремета
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) погодився розглянути скаргу фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко. Суд почне розгляд скарги за першої можливості.

Про це повідомив адвокат підозрюваної Тарас Безпалий.

На своїй сторінці у Facebook адвокат заявив, що ЄСПЛ отримав його скарги щодо затримання Кузьменко, яке захист вважає незаконним, та ряду інших порушень по справі Шеремета. Безпалий також опублікував листа-відповідь від ЄСПЛ.

"Чекаємо на відкриття розгляду", - додав він.

ЄПСЛ розгляне скаргу фігурантки справи Шеремета

Фото: лист від ЄСПЛ (facebook.com/t.bezpalyy)

Зазначимо, Кузьменко проходить підозрюваною у справі про вбивство журналіста Шеремета. Сторона обвинувачення вважає, що Кузьменко разом з іншим фігурантом справи Андрієм Антоненком закладала вибуховий пристрій під автомобіль загиблого журналіста. Нещодавно суд змінив їй запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, а до цього вона перебувала в СІЗО.

Нагадаємо, вчора суд продовжив дію запобіжного заходу Антоненку.

Як писало РБК-Україна, підозрюваних у справі Шеремета будуть судити присяжні; клопотання про слухання справи судом присяжних подав адвокат Кузьменко.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЕСПЧПавло ШереметЮлия Кузьменко
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся