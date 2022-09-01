ЄСПЛ далека від принципів справедливості структура, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував ЄСПЛ. На його думку суд приймає політично вмотивовані рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

"Коли йдеться про Туреччину виносяться політично вмотивовані вердикти, а коли обговорюються позови щодо Німеччини чи Франції, приймаються рішення зовсім іншого плану", - заявив Ердоган. Про це заявив він заявив, виступаючи у четвер у Верховному суді Туреччини. Еродоган назвав ЄСПЛ далекою від принципів справедливості структурою, яка приймає політично вмотивовані рішення.