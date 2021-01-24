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Есмінець ВМС США зайшов у Чорне море

Автор: РБК-Україна

У Чорне море зайшов американський ракетний есмінець USS Donald Cook. Військово-морські сили США і повітряне командування НАТО провели першу спільну тренувальну місію в Чорному морі у 2021 році.

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Про це повідомляє прес-служба шостого флоту Сполучених Штатів.

Участь у тренуванні також приймали літаки з Італії і Німеччини.

"ВМС регулярно працюють у Чорному морі з нашими союзниками і партнерами по НАТО, включаючи Болгарію, Грузію, Румунію, Туреччину та Україну. В інтересах всього світу підтримувати стабільний і процвітаючий чорноморський регіон, стримуючи агресивних гравців, які прагнуть до дестабілізації заради власної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що головною зброєю USS Donald Cook є крилаті ракети Томагавк з дальністю польоту до 2,5 тисячі кілометрів, здатні нести ядерні заряди. У звичайному і ударному варіантах есмінець оснащений 56 або 96 такими ракетами, відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс стурбований збільшенням військової присутності Росії в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомляв, що НАТО посилить допомогу Україні в чорноморському регіоні з-за агресії з боку РФ.

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