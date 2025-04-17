Эскортные мотоциклы "Днепр": байки для президнтов и лидеров государств

В свое время эти мотоциклы киевского производства видел на своих телеэкранах и в кинохронике весь мир, ведь они сопровождали кортежи лимузинов с лидерами крупнейших государств мира. Почему эти байки заслужили такое право?

О том, почему мотоциклы киевского производства сопровождали кортежи генсеков и президентов, читайте в материале РБК-Украина .

Так, Киевский мотоциклетный завод выпускал не только брутальные тяжелые мотоциклы для армии и села. Кроме массовых товарных моделей на Киевском мотозаводе КМЗ делали уникальные эскортные машины.

Что такое эскортный мотоцикл

Для широкой общественности во всем мире это называлось почетный эскорт мотоциклистов. Внешне это выглядит, словно около двух десятков нарядных мотоциклистов сопровождают по периметру кортеж почтеннейшего гостя того или иного государства. А на деле это не только часть дипломатического протокола, но и дополнительный барьер безопасности. Ведь каждый мотоциклист является оперативником спецслужбы и ежесекундно готов выполнять свои обязанности по защите автомобилей кортежа.

В частности, когда-то в обязанности мотоциклистов входило среди прочего и умение перекрыть собой сектор стрельбы для снайпера, который намеревался попасть в кого-то в кортеже. Поэтому к мотоциклам выдвигались особые требования - они должны были быть не менее скоростными, чем лимузины и кабриолеты кортежа, маневренными на любой скорости и, конечно, достаточно надежными, чтобы не опозорить страну поломкой перед десятками телекамер.

М-72 и К-750, 1956 - 1975 гг.

Изначально роль эскортников для сопровождения официальных кортежей государственных деятелей играли стандартные мотоциклы М-72, от которых отцепили коляску (на службе до 1961 г.) и К-750 (до 1973 гг.). Их отличали глянцевый черный цвет, белые боковины шин и отсутствие заднего сиденья. У командира эскортной группы, который всегда ехал возле правой передней двери головного автомобиля, были дополнительные фары и звуковые сигналы, а еще рация, укрепленная справа от заднего крыла.

"Днепр Эскорт-73", 1973 г.

В начале семидесятых в Киеве создали первый специальный эскортный мотоцикл "Днепр", причем его заказали для украинского руководства. Отличия от серийного К-650 были уже более заметны: новые 18-дюймовые колеса, мягкое одиночное сиденье, стильное переднее крыло, качественная покраска и щедрый, как сказали бы теперь, хром-пакет. Было выпущено 25 таких мотоциклов.

"Днепр-14.9" (КМЗ-8.953 "Эскорт-78") 1978 г.

Мотоцикл с внутренним именем "Эскорт-78" строили, опираясь на наработки по спортивным моделям КМЗ. Помимо эскортного назначения, этот байк рассматривался как модификация для поставок на экспорт, в первую очередь на рынок США. Поэтому он и имеет товарное название "Днепр-14.9" вместо типичного для эскортников внутризаводского кода.

На этом мотоцикле был усовершенствованный 750-кубовый двигатель с особыми коленвалом и распределительным валом, оригинальными головками, поршнями и шатунами, увеличенными клапанами и новой системой смазки. Мотор запускался электростартером, а динамику ему обеспечили немецкие карбюраторы Bing. Мощность достигала 60 л.с. при 7400 об/мин, но в документацию вписали 50 лошадей - потому что именно столько было указано в техзадании. Трансмиссия стала 5-ступенчатой, с новым карданом и скоростной главной передачей.

Подвеску настроили на скоростную езду: бесштоковая передняя вилка, гидравлический демпфер руля, задний маятник с коническими подшипниками, 18-дюймовые колеса разной ширины (заднее шире на полдюйма). Интересно, что шины для КМЗ "Эскорт-78" были выпущены строго под заказ - по две летних и зимних, в том числе - шипованные.

Над новой моделью хорошо поработали дизайнеры: "Днепр-14.9" получил новые крылья, боковые панели, щитки для ног, дуги безопасности, корпус воздушного фильтра и ветровой щиток из стеклопластика. Сиденье снова сделали одиночным и откидным, под ним спрятали бардачок и выключатель массы.

Первая серия "Днепр-14.9" (КМЗ-8.953 "Эскорт-78") состояла из 25 мотоциклов, но в 1983 - 1984 годах выпустили дополнительную вторую партию этой модели.

"Днепр-14.9М", 1989 г.

Последний киевский "Эскорт" не стал отдельной моделью "Эскорт-86", как это изначально планировалось, это был в нынешнем понимании рестайлинговый вариант. Его отличали новый обтекатель, закрепленный к раме, поднятые глушители, увеличенная за счет отставленного заднего колеса база, меньшее количество хрома. Двигатель частично закапотировали, причем в том же духе выполнили и массивный стол-обтекатель позади водителя. Кардинально усовершенствовали электрооборудование и организовали новый щиток приборов. Также приняли меры для снижения массы.

Последняя партия эскортников состояла из 25 машин, они покинули проходную Киевского мотозавода на ул. Семьи Хохловых в мае 1989-го. Эти "Днепра" служили в эскорте вплоть до 1996-го.

Коротко

Даже если абстрагироваться от элитарного шарма эскортных байков, следует признать, что на фоне очень консервативного модельного ряда КМЗ они были едва ли не самыми оригинальными моделями киевского производства. Как минимум два экземпляра КМЗ "Днепр Эскорт" сохранилось до наших дней - увидеть их можно в столичном музее "Колеса Истории".

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, Motocentre и КМЗ.