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Эшелонированная оборона и база фортификаций: как Кабмин планирует защищать границы и логистику

19:10 18.10.2026 Вс
3 мин
aimg Ирина Гамерская
Эшелонированная оборона и база фортификаций: как Кабмин планирует защищать границы и логистику Фото: Кабмин разработал стратегию обороны границ (Getty Images)
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Кабмин одобрил Стратегию инженерного оборудования оборонных рубежей на период до 2028 года. Документ предполагает развитие глубоко эшелонированной обороны, создание единой цифровой базы фортификаций на основе системы "Дельта", а также усиленную защиту границ и критических логистических путей от атак вражеских дронов и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление.

Как отмечается в документе, вооруженная агрессия РФ коренным образом изменила подходы к подготовке территорий к обороне, в частности, в странах Балтии и Польши, активно укрепляющих границы. В Украине опыт создания эшелонированных полос заграждений на Донбассе (в частности, вокруг Славянска и Краматорска) показал свою эффективность для создания устойчивой обороны.

Почему необходим новый подход

Из-за массового применения дальнобойного оружия, авиабомб и БПЛА (в частности FPV) под угрозой оказались не только прифронтовые территории, но и тыловые города и логистические пути. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт, спасателей, правоохранителей и объекты критической инфраструктуры.

Среди основных системных проблем в этой сфере определены:

  • отсутствие комплексного видения инженерной подготовки территории страны;
  • медленную адаптацию к изменениям действий противника;
  • распыленность ресурсов между группировками войск;
  • нехватка квалифицированных инженерных кадров;
  • недостаточную координацию между ведомствами.

Основные цели Стратегии

Непрерывное и адаптивное планирование: создание системы совместного планирования с привлечением сил обороны и органов власти. Планируется достичь 95% выполнения инженерных мероприятий по планам и 100% соответствия работ тактическим требованиям.

Цифровизация учета и мониторинга: создание единой геоинформационной платформы для мониторинга фортификаций, заграждений и защиты дрон на основе системы "Дельта". Информация о сооружениях, построенных в 2024-2026 годах, будет внесена в цифровую базу до февраля 2027 года с последующим ежемесячным обновлением.

Адаптация к новым угрозам и инновациям: формирование оборонного заказа на материалы, сокращение времени строительства опорных пунктов на 20% и создание резерва строительных материалов в расчете на 300 опорных пунктов и 100 км дорог.

Глубоко эшелонированная система: масштабирование работ по строительству опорных пунктов, антидроновая защита дорог и обеспечение 100% готовности сооружений к использованию.

Этапы реализации

Подготовительный этап: развитие правовой и технической базы, совершенствование организационной структуры при Минобороны и Генштабе, внедрение геоинформационной платформы.

Этап реализации: строительство комплексных опорных пунктов (в частности для подразделений БПЛА), прежде всего в областях, граничащих с зонами боевых действий, РФ и Беларусью, а также создание запасов материалов.

Этап масштабирования и коррекции: развитие оборонных рубежей в глубине территории, подготовка к обороне ключевых населенных пунктов и проведение межведомственного аудита.

"На этапе масштабирования и корректировки предусматривается массовый охват территории страны мерами по инженерному оборудованию оборонных рубежей, внедрению передовых инновационных решений и способам по инженерному оборудованию оборонных рубежей", - говорится в документе.

Одними из ключевых задач на этом этапе являются:

  • наращивание инженерного оборудования оборонных рубежей в глубине обороны (оперативный рубеж обороны);
  • подготовка к обороне ключевых населенных пунктов.

"Ожидаемым результатом должно быть создание глубоко
эшелонированной системы оборонных рубежей в сочетании с качественным обеспечением мобильности (логистики) войск, а также унификация подходов к проектированию и строительству фортификационных сооружений", - говорится в документе.

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