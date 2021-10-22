Ще три столичні перевізника заявили, що Усов в них вимагав хабарі 

Київські перевізники ТОВ "Радонь", ПП "Універсал Транс" і ПП "Парк" заявили, що заступник голови КМДА Костянтин Усов вимагав у них хабар за можливість працювати на маршрутах столиці.

"Ми підтверджуємо інформацію про те, що представники заступника голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов вимагають хабарі за можливість надалі працювати на маршрутах столиці. Як і до наших колег з ПП "Авен Езер" і ТОВ "Ярославь Авто", до нас також приходили "гонці" від цього чиновника з такою ж самою пропозицією - платити по 200 гривень з кожного автобуса на день", - йдеться у заявах.

За словами перевізників, вони не можуть дозволити собі платити хабарі і збільшувати для цього плату за проїзд.

"Ми не можемо собі дозволити платити хабарі замість того, щоб оновлювати свій автопарк. Ми намагалися достукатися до міської влади - але нас не хочуть чути. Саме тому ми вирішили приєднатися до колег та публічно визнати факт вимагання командою Костянтина Усова хабарів під загрозою анулювання договорів", - підкреслюють перевізники.

Вони переконані, що інші перевізники поки бояться сказати про це вголос, або все ще сподіваються, що з КМДА вдасться домовитися, проте і в них скоро увірветься терпець - і вони також доєднаються до нас.

"Якщо пан Усов у незаконний спосіб розірве договори з усіма приватними перевізниками столиці, які відмовилися брати участь у його корупційних схемах, то місто перестане бути відкрите для прозорого бізнесу і інвестицій! Без того навантажена система громадського транспорту стане ще гіршою. А самого пана Усова будуть очікувати числені судові позови. Вимагаємо повернути нам можливість працювати в Києві без хабарів і обслуговувати киян, а не кишені корумпованих чиновників", - наголосили київські перевізники ТОВ "Радонь", ПП "Універсал Транс" і ПП "Парк".

Зазначимо, що п’ять компаній, які заявили про вимагання хабарів Костянтином Усовим, є чи не найкрупнішими в Києві, їхній спільний автопарк складає близько 800 автобусів - а це більше половини з усіх 1490 машин, які приватні перевезники виводять на столичні маршрути.