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Ще одному гауляйтеру з Харківської області оголосили підозру

Фото: гауляйтер Балаклії Юрій Шевченко (скрін_відео)
Автор: Наталія Юрченко, Дмитро Левицький

Ще одному колаборанту з Харківської області оголосили підозру. Він зайняв посаду так званого "голови тимчасової адміністрації" у Балаклії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За словами джерела РБК-Україна у правоохоронних органах Харківської області, гауляйтером Балаклії став громадянин Росії Юрій Шевченко.

Слідство встановило, що з початку повномасштабного вторгнення колаборант почав співпрацювати з ворогом і добровільно погодився зайняти "посаду" в окупаційній адміністрації.

Проти нього відкрили кримінальну справу за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Фігуранту вже оголосили підозру.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що Юрій Шевченко є громадянином Росії, проте має й український паспорт. Він був одним із тих людей, які підняли російським прапор в Ізюмі після його окупації.

Шевченко називає себе "волонтером гуманітарної організації "Мир - Харкову". До "призначення" він роздавав пропагандистську пресу в Ізюмському районі.

Нагадаємо, черкаський депутат-колаборант Олександр Замирайло знову вийшов на волю. Він вніс 1 млн гривень застави.

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колаборантБалаклеяХарків