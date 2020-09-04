Ще одного затриманого українця в Мінську відпустили

Фото: розгін студентів у Мінську (tut.by)

Затриманого на протестах в Білорусі українця Сергія Щоголева відпустили з-під варти. Журналіста затримали 1 вересня на студентській акції.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба висловив подяку посольству в Білорусі та українським консулам за підтримку українця.

"Громадянин України Сергій Щоголев, якого затримали 1 вересня у Мінську, звільнений з-під варти. Стан його здоров'я задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював", - додав Кулеба.

Щоголев працює фотографом "Комсомольської правди в Білорусі" під псевдонімом "Святослав Зоркий".

Нагадаємо, в ході студентської акції в Мінську 1 вересня затримали кілька десятків осіб, серед них були працівники мас-медіа.

До цього на масштабних протестах в серпні затримували ще кілька громадян України, в тому числі представників волонтерської організації Восток SOS. Всіх їх відпустили після втручання керівництва країни та Міністерства закордонних справ.

Відзначимо, у перші дні протестів у Білорусі після виборів президента 9 липня супроводжувалися масовими затриманнями і побиттям учасників акцій. Менш масштабні акції проти режиму Олександра Лукашенка досі тривають, найбільш масові - по вихідним.