Ще одна країна закрила кордони для українців

Сьогодні, 31 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні. Однак 39 країн світу залишаються відкритими для громадян України.

Про це Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу.

"Минулого тижня я оголошував країни, які відкриті або відносно відкриті для українців. За цей тиждень змінилася політика на Сейшельських островах", - сказав Кулеба.

Також він додав, що при цьому вчора Болгарія ухвалила рішення, згідно з яким спрощений порядок в'їзду для громадян України був продовжений ще на місяць.

За його словами, найбільш популярними серед українців є Угорщина, Туреччина і Росія. Після них одразу йде Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для українців відкрилися для в’їзду ще 13 країн і наразі таких країн вже 39.

Також Європейський Союз оновив список країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію блоку, однак України в цьому списку досі немає.

Разом з тим, уряд Польщі передумав скасовувати обов'язкову двотижневу самоізоляцію для авіапасажирів з України, і українцям доведеться знову відбувати карантин, який скасували 1 липня.