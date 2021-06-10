Ще одна країна визнаватиме українське свідоцтво вакцинації від COVID
Відразу після Угорщини ще одна країна визнаватиме українське свідоцтво вакцинації від COVID. Цього разу йдеться про Молдову.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає сайт МЗС.
Повідомляється, що сьогодні молдавське зовнішньополітичне відомство підтвердило офіційною нотою, що Кишинів визнаватиме свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19.
"Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, щоб перелік відкритих для українців країн все збільшувався", - зазначив Кулеба.
Україна також визнає свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, яке видається в Молдові.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що українці можуть отримати міжнародне свідоцтво після повного курсу вакцинації. Його можна отримати у сімейного лікаря.
Детальніше про документ читайте в матеріалі "Міжнародне свідоцтво про вакцинацію: як отримати і для чого воно потрібне".