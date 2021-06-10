Відразу після Угорщини ще одна країна визнаватиме українське свідоцтво вакцинації від COVID . Цього разу йдеться про Молдову.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає сайт МЗС .

Повідомляється, що сьогодні молдавське зовнішньополітичне відомство підтвердило офіційною нотою, що Кишинів визнаватиме свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19.

"Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, щоб перелік відкритих для українців країн все збільшувався", - зазначив Кулеба.

Україна також визнає свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, яке видається в Молдові.