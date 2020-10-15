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Ще одна країна приєднається до санкцій ЄС проти Росії у справі Навального

Автор: Анастасия Рокитна

Норвегія приєднається до санкцій ЄС щодо Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У списку санкцій 6 осіб та 1 компанія.

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Про це заявила голова МЗС Норвегії Іне Еріксен Серейде, передає телекомпанія NRK.

Раніше голови МЗС ЄС прийняли рішення про необхідність введення точкових санкцій за інцидент з Навальним.

"Норвегія приєднається до санкцій, які ЄС введе щодо Росії", - заявила вона.

Зазначимо, представники країн ЄС підтримали пропозицію Франції та Німеччини щодо санкцій проти російських чиновників через отруєння Навального.

В РФ заявили, що Москва готова дзеркально відповісти на європейські санкції. Там вважають, немає ніяких доказів, що Навального дійсно отруїли.

Нагадаємо, Німеччина заявила, що Навальний піддався впливу отруйної речовини з групи "Новачок". За даними Берліна, ці висновки підтвердили лабораторії у Франції і Швеції.

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