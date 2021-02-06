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Ще одна країна планує запровадити "паспорт вакцинації"

Гельсінкі, Субота 06 лютого 2021 15:58
Ще одна країна планує запровадити "паспорт вакцинації"
Фото: люди у масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Фінляндії планують запровадити "паспорт вакцинації", який свідчить про отримання щеплення від коронавірусу. Наразі займаються його розробкою.

Про це повідомляє Yle.

На порталі Omakanta, куди заносяться всі медичні дані користувачів, буде створена технічна можливість отримати виписку про проходження вакцинації.

Пред'являти можна буде як безпосередньо роздруківку сертифіката, так і штрих-код або куар-код, який можна буде при необхідності продемонструвати на смартфоні.

Для введення "паспорта вакцинації" необхідний спеціальний указ Держради. В даний час міністерство соціального забезпечення та охорони здоров'я займається його підготовкою.

Нагадаємо, Данія планує ввести цифровий COVID-паспорт для ділових поїздок за кордон.

У Данії розраховують, що такі паспорти дозволять відновити роботу перукарям і масажистам. Також данці з "COVID-паспортом" зможуть вільно відвідувати ресторани, конференції, музичні фестивалі і спортивні змагання.

До літа планує ввести електронні паспорти вакцинації і Швеція.

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