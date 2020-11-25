Ще один штат офіційно оголосив про перемогу Байдена на виборах

Ще один штат офіційно затвердив перемогу Джо Байдена на виборах президента США. Результати виборів підтвердила Міннесота.

Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що Виборча комісія штату Міннесота одноголосно підтвердила результати виборів. Перемогу здобув Байден з відривом у 233 тисячі голосів, що дорівнює 7%. Таким чином, він офіційно отримав 10 голосів вибірників штату.

За словами державного секретаря Міннесоти Стіва Саймона, штат в черговий раз став лідером за явкою - у виборах взяли участь 79,956% виборців, що є найвищим показником в штаті з 1956 року.

Він також зазначив, що близько 1,9 млн з майже 3,3 млн виборців штату проголосували з дому, достроково або за відкріпними талонами. Традиційним способом проголосували лише 42% виборців.

Нагадаємо, раніше Байден розповів про перші плани на посаді президента. У перші 100 днів він хоче провести міграційну реформу, а також скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище.

Зазначимо, Державний департамент США вже почав процес передачі справ обраному президенту.