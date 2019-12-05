Ще один крок до цифровізації держави. У Києві обговорять стандартизацію блокчейна в Україні

11 грудня 2019 року стане одним з важливих етапів розвитку економіки України, оскільки саме тоді країна ще на один крок наблизить своє цифрове майбутнє.

В "Українському домі" анонсовано проведення круглого столу на тему "Стандарти інструментів блокчейна". В ньому візьмуть участь представники найрізноманітніших професій - як наукові діячі, так і бізнесмени, а найголовніше - державні діячі. Основна мета заходу - згуртувати зусилля громадськості і реалізувати якомога швидше і ефективніше процес цифровізації української держави.

Стартом до початку цього процесу став ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, який відбувся на базі Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Провідні представники різних сфер увійшли до новоствореного Науково-дослідний центр правових рішень в сфері застосування технологій розподіленого реєстру, ними ж було ініційовано і майбутню подію.

Круглий стіл покликаний вирішити ряд важливих аспектів, які стануть відправними точками для подальшої реалізації проекту:

• Технічні та правові аспекти блокчейна.

• Управління державним фінансовим сектором з застосуванням блокчейна.

• Інвестиційні можливості в економічній сфері країни: український контекст.

Модераторами круглого столу є фахівці юридичної сфери: д. ю. н., один з керівників Національної академії правових наук України М. Кучерявенко, к. ю. н. Е. Смичок і директор компанії Simcord А. Кудь - автор ряду робіт по цифровим активів і технології блокчейн. Робота круглого столу буде складатися з трьох тематичних блоків, в кожному з яких підготовлено декілька доповідей по вузькій тематиці. Розглядатимуться наступні питання: технічний аспект блокчейна, правова природа та різновиди Майнінг, блокчейн як база для розробки законодавчих ініціатив, блокчейн і боротьба з відмиванням грошей, фінансовими махінаціями.

Круглий стіл збере не тільки юристів, також будуть представники Служби безпеки України, Міністерства соціальної політики України, Державної казначейської служби України, Міністерства фінансів України та Міністерства внутрішніх справ України. Результатом стане підписання Протоколу засідання круглого столу для подальшої розробки Доктрини економіко-правового регулювання ринку інформаційних ресурсів, товарів і послуг на базі технології блокчейн в Україні.



Усі бажаючі можуть стати слухачами засідання та учасниками дискусії, зареєструвавшися та придбавши квитки на сайті заходу.