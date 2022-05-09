Ще один крок до ЄС. Україна передала Єврокомісії другу частину опитувальника, - Зеленський

"Сьогодні ми зробили ще один крок, дуже важливий і не просто формальний крок на нашому шляху до Європейського Союзу. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який повинна заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС", - заявив глава держави.

Президент підкреслив, що зазвичай на це витрачаються місяці, але Україна зробила все за кілька тижнів. Крім того, Зеленський сьогодні поговорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фор дер Ляйєн.

"Висловив їм подяку від вашого імені, всього українського народу за підтримку нашої країни, за увагу до наших потреб, і особливо під час війни", - зазначив Зеленський.

Він також розповів, що Урсула фор дер Ляйен була здивована, як швидко Україна заповнила опитувальник. Вона заявила, що швидкість України стимулює Єврокомісію реагувати також дуже швидко.

Зеленський заявив, що розраховує в червні отримати позитивну відповідь щодо отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.