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Ще один рекорд. Роналду забив всім командам "Серії А"

Новость на русском → Італія, Вівторок 23 лютого 2021 13:52
Ще один рекорд. Роналду забив всім командам "Серії А" Фото: Кріштіану Роналду (twitter.com/Cristiano)
Автор: Ігор Литвиненко

Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду встановив ще один особистий рекорд. Португалець забив всім командам, які виступають в "Серії А".

Про це повідомляє портал Goal.com.

Останнім клубом "Серії А", якому не забивав Роналду, залишався "Кротоне". Цю ситуацію португалець виправив у вчорашньому матчі - "Юве" переміг 3:0, а сам Роналду відзначився дублем.

Крім цього Ронні наближається до рекорду Златана Ібрагімовича за кількістю команд, яким він забивав. Так, португалець забив вже 78 різним командам, швед - 79.

Крім цього дубль у ворота "Кротоне" допоміг Ронні очолити гонку бомбардирів італійської першості. У португальця тепер 18 голів, що на один більше, ніж у форварда "Інтера" Ромелу Лукаку.

Раніше РБК-Україна писало, що Роналду в січні забив 759 гол у кар'єрі за клуби та збірну. Він повторив абсолютний рекорд за кількістю м'ячів в офіційних матчах.

Також повідомлялося, що Роналду націлений побити світовий рекорд по голам за збірну.

Кріштіану Роналду за час своєї кар'єри виступав за лісабонський "Спортинг", англійський "Манчестер Юнайтед", мадридський "Реал" і "Ювентус". Він є володарем п'яти "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і кращим футболістом світу за версією ФІФА (2008, 2016, 2017).

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