Ще один рекорд. Роналду забив всім командам "Серії А"
Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду встановив ще один особистий рекорд. Португалець забив всім командам, які виступають в "Серії А".
Про це повідомляє портал Goal.com.
Останнім клубом "Серії А", якому не забивав Роналду, залишався "Кротоне". Цю ситуацію португалець виправив у вчорашньому матчі - "Юве" переміг 3:0, а сам Роналду відзначився дублем.
Крім цього Ронні наближається до рекорду Златана Ібрагімовича за кількістю команд, яким він забивав. Так, португалець забив вже 78 різним командам, швед - 79.
Крім цього дубль у ворота "Кротоне" допоміг Ронні очолити гонку бомбардирів італійської першості. У португальця тепер 18 голів, що на один більше, ніж у форварда "Інтера" Ромелу Лукаку.
Serie A'da gol atmadığı takım kalmadı.— Futbolun Wikipedyası (@Futbolpedya) February 23, 2021
Dün akşam Crotone'ye 2 gol atan Cristiano Ronaldo, bu gollerle birlikte #SerieA'da відстеження olarak karşılaştığı her takıma gol atmayı başardı.
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Cristiano Ronaldo vs Crotone (HD)— AboVardy (@iskaholic) February 23, 2021
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Раніше РБК-Україна писало, що Роналду в січні забив 759 гол у кар'єрі за клуби та збірну. Він повторив абсолютний рекорд за кількістю м'ячів в офіційних матчах.
Також повідомлялося, що Роналду націлений побити світовий рекорд по голам за збірну.
Кріштіану Роналду за час своєї кар'єри виступав за лісабонський "Спортинг", англійський "Манчестер Юнайтед", мадридський "Реал" і "Ювентус". Він є володарем п'яти "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і кращим футболістом світу за версією ФІФА (2008, 2016, 2017).