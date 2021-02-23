Ще один рекорд. Роналду забив всім командам "Серії А"

Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду встановив ще один особистий рекорд. Португалець забив всім командам, які виступають в "Серії А".

Останнім клубом "Серії А", якому не забивав Роналду, залишався "Кротоне". Цю ситуацію португалець виправив у вчорашньому матчі - "Юве" переміг 3:0, а сам Роналду відзначився дублем.

Крім цього Ронні наближається до рекорду Златана Ібрагімовича за кількістю команд, яким він забивав. Так, португалець забив вже 78 різним командам, швед - 79.

Крім цього дубль у ворота "Кротоне" допоміг Ронні очолити гонку бомбардирів італійської першості. У португальця тепер 18 голів, що на один більше, ніж у форварда "Інтера" Ромелу Лукаку.

Serie A'da gol atmadığı takım kalmadı.



Dün akşam Crotone'ye 2 gol atan Cristiano Ronaldo, bu gollerle birlikte #SerieA'da відстеження olarak karşılaştığı her takıma gol atmayı başardı.



pic.twitter.com/wvQZLjZVnD — Futbolun Wikipedyası (@Futbolpedya) February 23, 2021