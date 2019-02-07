Ще один прокурор по справі про втручання РФ у вибори США покинув команду Мюллера

Команду Мюллера покинув Скотт Мейслер

Еще один прокурор, работавший с Робертом Мюллером по расследованию вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году, покинул команду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, Скотт Мейслер стал четвертым из всей команды, кто покинул ее.

Сообщается, что уход Мейслера говорит о том, что расследование близится к концу.

29 января исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер также заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера близко к завершению.

Напомним, ранее сообщалось, что Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за передачу специальному прокурору Роберту Мюллеру показаний свидетелей по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы.