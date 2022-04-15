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Ще один мер міста в Харківській області втік до Росії, - глава ОВА

Фото: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Уляна Безпалько

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що мер міста Куп'янськ був першим зрадником, який публічно заявив, що підтримує російських окупантів. Він разом з родиною виїхав на територію Росії.

Про це Синєгубов повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо говорити про Куп'янськ, глава цього міста був першим зрадником. Йому повідомили про підозру. І, за нашою інформацією, він вже зі своєю сім'єю виїхав на територію РФ. Власне, як і мер міста Балаклія - там така ж історія була: він публічно заявив, що підтримує окупантів. Після цього було розпочато кримінальне провадження, але цей Мер, за нашою інформацією, вже не знаходиться на території України", - повідомив голова ОДА.

Війна в Україні триває вже 51 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Харків