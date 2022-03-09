Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових

"Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете. Не вірте своїм командирам, коли кажуть, що маєте шанси в Україні. Вас тут нічого не чекає, крім загибелі та полону. Ми маємо перехоплення, що ваші командири вже всі розуміють. Потрібно закінчувати війну, треба повертатися до миру, йдіть із наших будинків, йдіть до себе", - закликав Зеленський.

Нагадаємо, за даними видання The Times, арктичні вітри, які насуваються на Україну, перетворять російську техніку на 40-тонні морозильники. Окупанти будуть змушені покинути бойові машини, або замерзати в них.

Додамо, за даними РНБО, російська армія практично повністю вичерпала свій потенціал. Це помітно не лише в масовій мобілізації у країні, а й в нестачі військової техніки та боєприпасів.

Зазначимо, глава Міноборони Великобританії Бен Воллес назвав президента РФ "вичерпаною силою у світі". Він заявив, що з російською армією вже покінчено і Путін має це визнати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.