"Очевидно, что наши видения того, как его сформировать, существенно отличаются. Учитывая нынешний этап переговоров, это не является чем-то странным. Все мы понимаем, что понадобится время и значительная воля, чтобы сблизить эти противоположные взгляды", - сказал Мерц.

В то же время, он отметил, что интенсивные обсуждения продолжались ровно столько, сколько и ожидалось, а следующая попытка достичь результата будет на саммите Европейского совета 17-18 декабря.

Канцлер подчеркнул, что подход Германии к этим переговорам основывается на двух фундаментальных соображениях.

Во-первых, состояние государственных финансов во многих государствах-членах далеко от идеального, поэтому все должны позаботиться о том, чтобы национальные бюджеты оставались устойчивыми, не давать на европейском уровне обещания, которые нельзя профинансировать, следить за уровнем задолженности в Европе и гарантировать стабильность евро.

"Во-вторых, мы ведем переговоры по бюджету в совершенно новых условиях. Мы должны сделать Европу экономически сильной, а также обеспечить ее способность к самообороне. Это особенно важно, учитывая самую большую внешнюю угрозу, с которой сталкивается Европа - войну в Украине и связанные с ней риски для нашей общей безопасности", - подчеркнул Мерц.

Именно поэтому сегодня не удалось добиться окончательной договоренности, пояснил он.

По словам немецкого канцлера, лидеры ЕС пока не дошли до единого понимания того, что бюджет не может расти безгранично, а связанное с ним бремя должно распределяться справедливо.

"Необходима корректировка вкладов. Это вопрос справедливости. Германия обеспечивает около четверти европейского бюджета, тогда как обратно получает лишь около 8% средств. В случае так называемых Фондов сплочения (ЕС) эта доля еще меньше", - отметил канцлер.

Он также призвал к тому, что среди приоритетов должно быть укрепление экономики Европы и обеспечение ее безопасности.

" Для этого также нужен резерв - например, для обеспечения долгосрочного финансирования Украины. Каждый должен внести свой вклад в это дело " , - подчеркнул Мерц.

Он также выступил за то, что решения принимались квалифицированным большинством голосов.

По мнению канцлера Германии, ЕС должен избегать взятия на себя новых долгов, поскольку уже накопил огромный долг в рамках программы NextGenerationEU и оказания помощи Украине, в результате в течение следующего семилетнего MFF расходы на уплату процентов превысят 150 млрд евро.

Мерц также добавил, что в следующем году в ряде крупных и средних европейских стран запланированы выборы, поэтому в дальнейшем Европейскому совету будет еще сложнее принять новый многолетний финансовый план.

"Именно поэтому мы все стремимся прийти к согласию до конца года. Поэтому мы готовимся к достаточно напряженному заседанию Европейского совета 17 декабря. Мы должны приложить все усилия, чтобы добиться успеха. Не могу утверждать наверняка, но я не теряю надежды, что нам это удастся", - подытожил канцлер Германии.