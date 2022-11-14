ЕС собрал один миллиард евро для вывоза украинского зерна "путями солидарности"

"Как ответ Европейского Союза на российскую агрессию против Украины Европейская комиссия и граничащие с Украиной государства-члены ЕС организовали 12 мая 2022 года "пути солидарности" между Украиной и ЕС. "Пути солидарности" - это важные коридоры для украинского сельскохозяйственного экспорта, а также для экспорта и импорта других товаров", - говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что, будучи одним из крупнейших производителей зерна в мире, Украина ежегодно поставляла на мировой рынок около 45 миллионов тонн зерна. Однако, ведя жестокую войну против Украины, Россия намеренно целит в объекты сельскохозяйственного производства и экспорта, блокируя безопасный проход в украинские черноморские порты и заставляя накапливать запасы в зернохранилищах. Это подняло мировые цены на зерно, создало продовольственную опасность во всем мире и поставило под угрозу обеспечение продовольствием миллионов людей, которые от этого зерна зависят.

Сообщается, что с момента создания "путей солидарности" автомобильным и железнодорожным транспортом, а также через черноморские и дунайские порты было экспортировано более 15 миллионов тонн украинских сельскохозяйственных товаров (зерна, масличных культур и сопутствующих продуктов). Кроме того, начиная с августа Черноморская зерновая инициатива помогла вновь начать перевозку зерна из украинских черноморских портов, тем самым еще больше снижая цены на продовольствие во всем мире.

Вместе эти инициативы позволили с мая по конец октября экспортировать около 25 миллионов тонн украинского зерна, масличных культур и сопутствующих продуктов на мировые рынки, в том числе в самые нуждающиеся страны.

"Пути солидарности" является единственным вариантом для экспорта всех других, несельскохозяйственных украинских товаров в остальной мир и импорта всех необходимых Украине товаров, как топливо и гуманитарная помощь. Таким образом, "пути солидарности" стали для экономики Украины жизненно важной коммуникацией, вернув украинским фермерам и бизнесу более 15 миллиардов евро очень необходимых доходов.

Однако "пути солидарности" уже исчерпывают свою состоятельность, у них есть узкие места, а средства логистики высоки. Для поддержки и дальнейшего увеличения возможности "путей солидарности" мы с помощью различных существующих программ ЕС и национальных программ мобилизуем значительные инвестиции. Необходимо продолжать административное и оперативное содействие, в том числе по упорядочению процедур пересечения границы, а финансирование должно возрасти.

Европейская комиссия срочно выделит 250 миллионов евро дотаций в поддержку "путей солидарности". В краткосрочной перспективе мы будем поддерживать оперативные усовершенствования, в частности, с помощью мобильного оборудования, чтобы сократить время ожидания и улучшить движение через пункты пропуска и путями доступа к ним.

"В среднесрочной перспективе мы мобилизуем Фонд "Соединяем Европу" (Connecting Europe Facility, CEF) и 50 миллионов евро в поддержку развития инфраструктуры, необходимой для дальнейшего увеличения пропускной способности "путей солидарности", - подытожили в ЕС.