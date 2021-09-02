ЄС заявляє, що не поспішатиме з визнанням "Талібану"

"Серед держав-членів ЄС і в контексті G7 немає ніяких сумнівів: нам потрібно взаємодіяти з "Талібаном", нам потрібно спілкуватися з ним та впливати на нього, використовуючи важелі, які у нас є. Але ми не будемо поспішати визнавати цю нову формацію або встановлювати офіційні відносини", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що офіційні відносини між ЄС і "Талібаном" виникнуть тільки в тому випадку, якщо таліби будуть відповідати конкретним умовам, включаючи повагу прав людини та безперешкодний доступ для співробітників з надання допомоги.

Між тим, умовою визнання Талібану може стати в разі забезпечення бойовиками вільного проходу афганцям, які бажають залишити країну, відмова від помсти проти тих, хто пов'язаний з іноземними державами або колишнім урядом і запобігання перетворення Афганістану в притулок для терористів.

Як зазначили у Євросоюзі, поки незрозуміло, чи таліби зможуть ефективно управляти країною, але для блоку ключовою умовою офіційних відносин буде створення всеосяжного та репрезентативного перехідного уряду.