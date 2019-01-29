В ЄС заявили про високий ризик виходу Британії без угоди

Лідери ЄС стурбовані щодо можливості продовження дворічного процесу виходу Британії з блоку

По ее словам, парламент Британии не сможет договорится о Brexit. лидеры ЕС обеспокоены относительно возможности продолжения двухлетнего процесса выхода Британии из блока.

Напомним, впоправок к соглашению о Brexit. Депутат Лейбористской партии Ивет Купер предложила передать контроль над Brexit от правительства в парламент. Если это предложение одобрят, то депутатам, которые хотят заблокировать, отложить или пересмотреть договор о Brexit, это не удасться сделать.

РБК-Украина писало, что канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС готов отложить дату Brexit до мая. Курц отметил, что Европейский Союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit.

Напомним, главный переговорщик с Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что Британия должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия соглашения.