У ЄС заявили, що Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації

У Європейському союзі заявили, що Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації. Однак у ЄС спостерігають і негативні тенденції у сфері реформ в Україні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту.

Відповідну заяву зробив директор зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девінь, відповідальний за Східне партнерство.

"Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації, розпочала земельну реформу. Однак Люк Девінь також наголосив і на негативних тенденціях, які ЄС спостерігає в Україні. Це рішення Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування", - вказано у повідомленні.

Судова система, за його словами, залишається надзвичайно важливою сферою для реформування в Україні.

Девінь підкреслив, що в Україні ще багато викликів, пов’язаних із боротьбою з корупцією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні. За його словами "громадянам стало простіше достукатися до влади".

Як писало РБК-Україна, до Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності постанови ВР "Про утворення і ліквідацію районів". У клопотанні зазначається, що постанова не відповідає низці статей Основного закону.