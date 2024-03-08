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В ЕС заявили, что на следующей неделе подготовят проект переговорной рамки для Украины

Фото: вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что исполнительный орган ЕС подготовит проекты переговорных рамок, которые будет рекомендовать одобрить государствам-членам после выполнения Украиной всех требований уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве.

"Уже на следующую неделю мы готовим проекты переговорных рамок, которые мы после этого передадим странам-членам ЕС, чтобы они одобрили их, как только Украина выполнит реформы, которые еще предстоит выполнить", - заявил Домбровскис.

Он отметил, что Киев уже продемонстрировал значительный прогресс на этом пути, поэтому, по его мнению, "никаких существенных задержек" быть не должно.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, в декабре лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Переговорная рамка - это техническая задача, охватывающая различные аспекты предстоящих переговоров о членстве в ЕС со страной-кандидатом:

  • этапы переговоров,
  • открытие переговорных глав, которые открываются первыми, которые закрываются последними,
  • как оценивается прогресс и закрываются переговорные главы и т.д.

Как говорила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

В то же время Шмыгаль считает, чтоЕвропейская комиссия представит рамочные условия для переговоров по вступлению нашей страны в Евросоюз уже в этом месяце.

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ЕвросоюзДенис Шмыгаль